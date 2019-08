De dompers stapelen zich op bij zoekend PSV

Uitschakeling in CL PS­V-doel­man Zoet kijkt in spiegel na dreun tegen FC Basel: ‘Het moet beter’

30 juli Woede en teleurstelling overheersten bij de spelers van PSV na de uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Doelman Jeroen Zoet (28) keek in de spiegel, de eerste goal van Basel had er niet in gemogen. ,,De goals gaan er te makkelijk in, dat moet anders.”