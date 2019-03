De druk staat erop bij PSV, waar meerdere varianten denkbaar zijn

Even is er een strijdje tijdens de persconferentie van PSV-trainer Mark van Bommel in aanloop naar het duel met Excelsior. De straatvechter in hem, die elke wedstrijd en woordenstrijd wil winnen, staat op. Eigenlijk wil Van Bommel het nog even hebben over een foutje in het ED van afgelopen week, omdat Gutiérrez niet de afgelopen zes maar de laatste vijf officiële wedstrijden in totaal slechts tien minuten heeft gespeeld. Hij vergeet dat in zijn reactie en geeft daarna met een lach toe dat met zo’n stuk in de krant geen wig wordt gedreven, zoals hij even daarvoor wel meldde. ,,Wel wordt er nu op dat soort dingen meer de nadruk gelegd”, zegt hij over een artikel waarin de vraag is gesteld waarom ‘Guti’ niet speelt.

Kritiek

Het loopt even niet bij PSV en de onrust is enigszins voelbaar op De Herdgang, waar de deuren de hele week gesloten waren. ,,Natuurlijk zit er druk op”, erkent Van Bommel aan het einde van zijn wekelijkse praatje met de pers. Die sessies verlopen totaal anders dan met zijn voorganger Phillip Cocu, die door de bank genomen hoffelijk en tamelijk voorspelbaar antwoordde. Met Van Bommel is er meer interactie, komen er ook wedervragen en de uitkomsten van zijn persmomenten zijn vaak ongewis. Hij is het niet eens met ‘kritiek om de kritiek’, zo gaf hij vrijdag aan. Wel kan hij iets met kritiek die gebaseerd is op argumenten. ,,Niet dat ik me om dat eerste druk maak. Links en rechts wordt een boel geroepen. Bijvoorbeeld dat het slecht is en dat de spelers er niet alles aan doen.” Van dat laatste is in ieder geval totaal geen sprake, vindt hij. ,,Als trainer merk ik nu dat er situaties komen waarin men probeert je onrustig te maken. Het mooie aan het vak is dat je van tevoren weet dat dat gebeurt. Je voelt het aan omdat je als speler al deze periodes hebt meegemaakt.”

Dat het momenteel allemaal wat minder gaat bij PSV, erkent Van Bommel wel. ,,We creëren nog steeds veel kansen, maar het oogt niet zo spectaculair. We zijn enkele keren op achterstand gekomen en moesten erachteraan. Dat kost kracht en dan ziet het er soms geforceerd en zelfs sloom uit.”

Woudestein

Of de trainer zaterdag iets gaat veranderen bij PSV, wil hij nog niet zeggen. Dat doet hij vooraf nooit, als hij zijn spelers niet heeft ingelicht. Pas vandaag kennen alle spelers hun plek, als de bus richting Woudestein rijdt en de boel na drie gelijke spelen omgebogen moet worden. Dondert niet hoe, als het maar gebeurt, zo valt te beluisteren uit het verhaal van Van Bommel. Iedereen voelt het bij PSV, het is geen onuitsprekelijk genoegen om nu op het kleine kunstgrasveld nabij de Erasmus Universiteit tegen het door velen zo vaak onderschatte Excelsior te spelen. Een ploeg die zonder de sterkhouders Ryan Koolwijk (geschorst) en Luigi Bruins (niet fit) overigens wel moet improviseren. In aanloop naar de zo bepalende uitwedstrijd tegen Ajax (31 maart) heeft PSV nog twee van die ‘rotwedstrijden’ op plastic sprieten (Excelsior-uit en VVV-uit) en daartussen een op papier makkelijk thuisduel met NAC.

Gakpo