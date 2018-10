De entree van een fenomeen bij PSV: debuut van Romário dertig jaar geleden

Het is zaterdag 29 oktober 1988. De wedstrijd PSV - FC Twente is 56 minuten onderweg als langs de lijn een kleine Braziliaan klaarstaat. Het bordje met het rugnummer van Juul Ellerman gaat omhoog. De spits wordt naar de kant gehaald door trainer Guus Hiddink. Zijn vervanger betreedt met rugnummer 14 het veld. De dan 22-jarige Romário de Souza Faria maakt deze week dertig jaar geleden zijn entree in Eindhoven, waar hij in vijf jaar tijd zal uitgroeien tot een fenomeen.

In zijn eerste wedstrijd in dienst van PSV zal Romário nog niet scoren, hoewel hij wel een grote kans krijgt. Ronald Koeman legt de bal af op de Braziliaan, maar hij schiet de bal over het doel van keeper Hans de Koning. Een week later, op bezoek bij Roda JC, debuteert Romario in de basis en maakt hij direct zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. Er zouden er nog vele volgen.

Toeval

De komst van Romário naar PSV is volgens toenmalig voorzitter Harrie van Raaij ‘puur toeval', vertelde hij in een uitzending van Andere Tijden Sport over de Eindhovense jaren van Romário. PSV zocht een spits en het plan was dat de Belg Marc Degreyse van Club Brugge zou worden gehaald. De onderhandelingen met de Belgen duurden echter lang, Club Brugge wilde eerst zelf een 'tropische verrassing’ binnenhalen, voordat Degreyse kon worden verkocht. PSV schakelde door en ging zelf zoeken naar die exotische speler. Het zoontje van toenmalig technisch manager Kees Ploegsma gaf aan dat het maar om één speler kon gaan: Romário de Souza Faria. De Braziliaan was namelijk op dat moment de ster van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Seoul. Ploegsma en Hiddink stapten op het vliegtuig en binnen een week was de deal rond. Voor 3 miljoen dollar werd Romário gekocht van Vasco da Gamma.

Steaua Boekarest

Het eerste seizoen in Eindhoven maakt hij 19 doelpunten in 24 competitiewedstrijden en werd PSV kampioen. In vijf seizoenen in Eindhovense dienst zouden nog twee titels meer volgen. Legendarisch werd de wedstrijd tegen Steaua Boekarest, precies een jaar en twee dagen na zijn debuut voor PSV, op 1 november 1989. Romário is getergd om te spelen, omdat hij drie dagen eerder voor het uitduel met RKC Waalwijk door Hiddink wordt weggestuurd. De Braziliaan was te laat voor de wedstrijdbespreking. Tegen Steaua Boekarest haalt Romário zijn gram. Met drie doelpunten heeft hij het grootste aandeel in de 5-1 zege op de Roemenen.

Hattrick

Zijn hattrick tegen Steaua is niet de enige keer dat Romário drie keer scoort voor PSV. In de competitie slaagt hij hier 10 keer in, alleen Willy van der Kuijlen (16) en Coen Dillen (12) deden dit vaker in competitieverband. In totaal komt Romário in vijf seizoenen tot 109 competitieduels voor PSV, waarin hij 98 doelpunten maakt. Daarmee staat de Braziliaan op plek 6 van PSV’s all-time topscorerslijst van de Eredivisie, achter Mateja Kezman (105), Hallvar Thorensen (106), Luc Nilis (110), Coen Dillen (119) en Willy van der Kuijlen (308). Favoriete tegenstander in Nederland voor Romário was MVV, waartegen hij 13 doelpunten maakte. Tegen FC Utrecht scoorde hij 10 keer. Tegen RKC en Feyenoord was Romário 8 keer trefzeker. In 14 Europese wedstrijden in de Europacup 1 en de Champions League kwam Romario tot 11 doelpunten. In vijf seizoenen veroverde Romário met zijn doelpunten de harten van de Eindhovense fans. Hij kreeg zelfs een eigen carnavalslied naar zich vernoemd.

Koppijn

Romário had twee seizoenen Guus Hiddink als coach en ook Bobby Robson mocht zich twee jaar ontfermen over de kleine Braziliaan in Eindhoven. De Engelsman werd als trainer opgevolgd door Hans Westerhof in het seizoen 1992-1993, wat het laatste seizoen van Romario bij PSV zou zijn. De relatie tussen Westerhof en Romário daalde tot het nulpunt toen de trainer Romário in het Champions League-duel met AEK Athene in Griekenland op de bank zette. Twee dagen voor de Europese thuiswedstrijd tegen AC Milan ging Romário doodleuk een potje zaalvoetballen met vrienden, terwijl hij in de ochtend niet had getraind bij PSV ‘Ik had een beetje koppijn', gaf Romário aan. Het was duidelijk, na vijf seizoenen zouden Romário en PSV van elkaar afscheid gaan nemen. Barcelona werd zijn nieuwe club, waar hij een contract voor drie jaar zou tekenen.