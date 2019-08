De Groot let vooral op Ihattaren: ‘Mo ziet dingen die niemand anders ziet’

In de vier jaar dat Donny de Groot als assistent-trainer in de opleiding van PSV werkte, zag hij vele talenten onder ogen. In eerste instantie had hij nog niet met Mohamed Ihattaren (17) te maken, maar de voormalig spits van onder meer FC Eindhoven zag de talentvolle PSV’er toen al wel ‘dag en nacht’ op De Herdgang. ,,Mootje was er altijd. Als hij zelf had getraind, kwam hij ook nog even bij ons trainen. Hij was verliefd op de bal, een natuurtalent ook. En toen al een mooi ventje om mee te werken”, herinnert De Groot, die later wél direct met Ihattaren werkte.