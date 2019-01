De honger van Schwaab is nog niet gestild, PSV en Duitser praten over nieuw contract

Samen met zijn ploeggenoten wil hij in Doha de basis leggen voor een nieuwe seizoenshelft vol overwinningen. ,,Iedereen heeft zich snel aangepast aan de manier van spelen onder Mark van Bommel en iedereen snapte het ook. Dan wordt het automatisch makkelijker om te verdedigen. Ook in de komende maanden mogen wij geen enkel cadeautje uitdelen. Ajax is namelijk niet aan het slapen”, zegt hij over het kleine verschil tussen de twee Nederlandse topploegen. ,,Wij kunnen denk ik nog beter en voetballend zeker een stap vooruit zetten. Nog dominanter zijn, met en zonder bal. Voor de winter was er ook een aantal wedstrijden waarin het ‘close’ was.”

PSV en de 30-jarige Duitser zijn in gesprek over een langer verblijf, bevestigt Schwaab. Zijn contract loopt af. ,,Maar verder kan ik er niks over zeggen. Ik denk er goed over na.” Is hij aan het beste seizoen in zijn carrière bezig. ,,Dat is niet belangrijk. We moeten volhouden. Het gaat om een heel seizoen. In mijn tweede jaar onder Phillip Cocu had ik ook een basisplek, net als nu. Dat geeft iets meer vertrouwen. Dit seizoen zijn we iets constanter geweest dan het vorige.”