De ijzeren discipline van Kees Rijvers: ‘Ach, crisis. Het bos is niet dicht hè?’

,,Het is zeker niet niks”, zegt Kees Rijvers (93) droogjes over de lange periode van droogte in het topvoetbal. Teg. De man die PSV in de jaren zeventig als coach definitief de aansluiting liet maken met de Nederlandse top, blijft in coronatijden veel binnen. ,,Af en toe een ommetje in de supermarkt, dat durf ik nog wel. Mijn vrouw gaat momenteel helemaal nergens naartoe.”