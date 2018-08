De Jong koestert late zege PSV: 'Geluk dat we de 1-2 nog maken'

De Jong wond zich in de tweede helft enorm op na de gelijkmaker van Fortuna-spits Andrija Novakovich. Aan de aanval van de Limburgers leek een overtreding op de aanvalsleider van PSV vooraf te gaan, maar scheidsrechter Pol van Boekel wilde van niets weten. ,,De bal werd naar mij gespeeld en ik wilde mijn lichaam erin zetten. Dan springt hij half in mijn nek", haalde De Jong het moment na afloop terug voor de camera van FOX Sports. ,,Moet ik dan op de grond gaan liggen om een vrije trap te krijgen? Ik dacht dat het een overtreding was."

De aanvoerder ontkende niet dat PSV ontzettend goed wegkwam. De ploeg van Mark van Bommel had een treffer van invaller Dante Rigo nodig om er in de blessuretijd alsnog met de volle buit vandoor te gaan, nadat Hirving Lozano de Eindhovenaren in de eerste helft al op voorsprong had gebracht.

,,We kwamen niet op het juiste moment in de ruimtes", vond De Jong. ,,In de tweede helft was het veld sowieso meer open. Dan wordt het ook 1-1. Daarna ging het op en neer en dan hebben we geluk dat we de 1-2 nog maken."

