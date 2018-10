De Jong opgelucht na tiende zege PSV: ‘Deze moest van heel ver komen’

PSV sloeg zaterdagavond wederom toe in de slotfase van een wedstrijd. Dit keer was FC Groningen de pineut. Aanvoerder Luuk de Jong reageerde voor de camera van FOX Sports opgelucht na de tiende eredivisiezege op rij. ,,Deze moest van heel ver komen.”

Hekkensluiter FC Groningen bleef zeker de eerste helft eenvoudig overeind tegen koploper PSV, dat matig speelde. De Jong herkende zijn team niet. ,,Het was zeker niet goed vandaag. Tot de goal van FC Groningen zijn we onszelf niet. Gelukkig reageren we snel en maken we snel die 1-1. Anders komen zij ook weer met veel zelfvertrouwen de kleedkamer uit.”

Opluchting

De opluchting was groot bij de spits van PSV. ,,Ik weet niet wat het vandaag was. We leggen teveel risico in ons spel, waardoor zij makkelijk druk op ons konden zetten. We speelden slap en verloren duels. Lekker dat Dumfries hem dan nog maakt. We hebben het vaak moeilijk gehad hier, dus ik ben blij dat we de drie punten binnen hebben.”