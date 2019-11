De kassabon van John de Jong maakt PSV's neergang nóg pijnlijker

In memoriam Duo Willy en Klaas, dat was een begrip bij PSV

11 november Hij was al vele jaren de allerbeste voetbalvriend van mister PSV, oftewel Willy van der Kuijlen. Voor scout en voetbaldier Klaas van Baalen (71) was de strijd om de punten en de zoektocht naar talent voor PSV na zijn familie het allerbelangrijkste in zijn leven. Afgelopen weekend overleed de Bosschenaar, nog altijd actief als PSV-jeugdscout, plotseling. Hij tobde al een tijdje met zijn gezondheid, maar leek uit het dal geklauterd.