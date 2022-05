De KNVB kapittelt Gözübüyük en de VAR voor de penalty bij Feyenoord-PSV: ‘Het is een menselijke fout’

Onthutst

In Eindhoven is de leiding onthutst over de gang van zaken, zo bleek zondag al. Dat hier en daar ook nog de Calimero-kaart is getrokken, is bij PSV helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. De beslissing van Gözübüyük was volgens PSV zondag al evident onjuist. Een woordvoerder van de KNVB geeft het volgende aan. ,,Binnen de KNVB hebben we de strafschopsituatie van gisteren geëvalueerd en we zijn van mening dat dit geen stafschop had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen.”