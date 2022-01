De laatste loodjes op de winterse transfermarkt, komt PSV nog een keer in actie?

Vooral door de blessure van André Ramalho is de achterban van PSV wat onrustig geworden. Naar het zich laat aanzien is hij sowieso het hele volgende wedstrijdblok uitgeschakeld en dat betekent dat achterin de spoeling dunner is geworden. Een meevaller voor de club is dat Mauro Júnior zich als linksback goed ontwikkelt, maar hij is geen optie voor het centrum van de defensie. Op dit moment heeft PSV maar drie centrale verdedigers uit de A-kern in de ploeg en dat lijkt vanaf zaterdag met 13 wedstrijden in 42 dagen bepaald geen luxe. De jonge Jenson Seelt (18) is voorlopig wel toegevoegd aan de selectie, maar hij heeft alleen bij Jong PSV ervaring in het betaald voetbal opgedaan.