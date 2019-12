De trainer van PSV maakt zijn eigen spelregels voor het taxeren van een crisis

Het lijkt soms of Van Bommel zijn elftal of individuele spelers naar buiten toe op geen enkele manier durft te kapittelen en daarmee maakt hij vooral zichzelf enorm kwetsbaar. In Emmen deed hij rustig zijn verhaal en dat is gegeven de omstandigheden knap. De antwoorden na de remise waren wat betreft het spelverloop wel raak, maar hadden verder niet veel om het lijf en waren soms zelfs curieus. Zo kwam Van Bommel met de opmerking dat hij vindt dat PSV een ‘extreem jonge selectie heeft’. Hoe komt hij daarbij? Het elftal dat zondagavond in de wei werd gestuurd, was gemiddeld ruim 24 jaar oud. Dat is naar internationale begrippen misschien aan de jonge kant, maar in de eredivisie een doodnormaal gemiddelde. Alleen Mohamed Ihattaren is met zijn zeventien jaar erg jong en trekt dat gemiddelde fors naar beneden. De rest van de spelers die in Drenthe aan de aftrap stond, is allemaal volwassen en heeft in de nodige gevallen al heel wat vlieguren gemaakt. PSV heeft met Daniel Schwaab en Nick Viergever zelfs twee dertigers in het centrum van de defensie staan.