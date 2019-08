De worsteling van PSV met Lozano: Rendement zou gemist worden, zelfzuchtige gedrag niet

Een ruzie, of toch een naderende transfer? Het gonst van de geruchten rondom Hirving Lozano, die zaterdag op zijn zachtst gezegd niet content was met zijn reservebeurt tegen FC Twente. Het is in elk geval een delicate kwestie voor PSV en trainer Mark van Bommel, die zelf stelde dat hij de Mexicaanse aanvaller vanwege sportieve redenen aan de kant hield. Italiaanse media meldden gisteren nog dat Lozano erg dichtbij een transfer naar Napoli is, PSV doet daar vrijwel nooit uitspraken over en komt pas ergens mee naar buiten als de krabbels definitief zijn gezet.