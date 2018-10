Debuut en deceptie voor PSV’er Abels uit Udenhout, die van Van Bommel toch compliment krijgt

Tien seizoenen moest de 21-jarige rechtspoot uit Udenhout erop wachten. Na dat prachtige moment volgde een uur of drie later meteen de misschien wel grootste teleurstelling uit de loopbaan van Dirk Abels. In eigen huis uitgeschakeld met PSV in het bekertoernooi tegen RKC, nota bene een club uit de eerste divisie, de competitie waarin hij zelf altijd actief is.

Zo dicht kunnen het moment van een debuut en deceptie soms bij elkaar liggen, ontdekte Abels dinsdagavond. Trainer Mark van Bommel nam hem direct na de wedstrijd in bescherming. Invaller Hirving Lozano probeerde nog het verschil te maken, maar slaagde niet. ,,Maar ik wil ook Matthias Verreth en Dirk noemen. Ze hebben alles gegeven", vond de coach, die dit keer geen antwoord had op naderend onheil.

Geen medicijn

Tot nu toe deed hij elke wedstrijd een zet die goed uitpakte, maar tegen het bescheiden RKC bleek ook vanaf de bank geen medicijn voorhanden. Van Bommel gokte en verloor. Na alle vreugde over de overwinningen in de eredivisie was de bekeruitschakeling ook voor hem ongetwijfeld de grootste sof uit zijn nog prille trainerscarrière. Zijn formatie moet zich snel herpakken om zaterdag tegen Vitesse de serie overwinningen in de eredivisie uit te breiden naar elf. Dat hoeft niet per se moeilijk te zijn, omdat maar twee van de elf basisspelers gisteravond (als invaller) in actie kwamen.