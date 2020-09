Definitief: Keeper Jeroen Zoet voor twee jaar naar Serie A-nieuweling Spezia

Zoet is veertien jaar aan PSV verbonden geweest. Als 15-jarige jongen kwam hij in 2006 naar de jeugdopleiding van PSV en gestaag klom hij op in de keepersrangen bij PSV. Na een verhuurperiode bij RKC tussen 2011 en 2013 was hij klaar voor een hoofdrol bij het eerste elftal. Zoet was tussen 2013 en 2019 onbetwist eerste goalie bij PSV. Vorig jaar raakte hij zijn plek kwijt aan Lars Unnerstall en nu was er door de komst van Yvon Mvogo geen perspectief op speeltijd.

Prijzenkast

In zijn veertien jaar bij PSV vergaarde Zoet een mooie prijzenkast, met drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal als hoogtepunten. De keeper groeide uit tot een echte clubman, die populair was onder de achterban. In zijn goede jaren was er veel belangstelling van clubs uit grote competities, maar was de timing van de interesse niet altijd goed. Zoet liet PSV niet in de steek op het moment dat de club hem liever niet liet gaan. Dat wordt nu door PSV beloond, nu hij een minder jaar heeft gehad. Zoet levert de Eindhovense club ongeveer anderhalf miljoen euro op, maar in dat bedrag zit wel een aantal bonussen. PSV krijgt een behoorlijk deel van het geld dus later.