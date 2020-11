Denzel Dumfries geeft PSV de oppepper die de ploeg nodig had

Hij had zich thuis zitten te verbijten, gaf Denzel Dumfries na PSV-Willem II (3-0) aan. PSV had hem na zijn diagnose ‘corona’ een tweewieler bezorgd, dus werkte hij zich een dag of tien op het balkon in het zweet. Het krachtmens zat in quarantaine en benutte de tijd maar door mee te doen aan ‘opdrukchallenges’.

Dumfries vertelde het na afloop bij de persconferentie van PSV allemaal net zo makkelijk als dat het tegen Willem II op het veld ging. De rechtsback dwong op karakter twee assists af, waarbij de eerste ook gewoon door gepruts bij de Tilburgers in de wedstrijdstatistieken kwam. De tweede was een ouderwetse ‘Dumfries’, waarbij hij opstomend vanaf de rechterkant Donyell Malen vond. PSV speelde op dat moment tegen tien man, omdat Derrick Köhn had besloten om zijn voet op het been van Dumfries te planten. Na zijn rode kaart besloot hij Dumfries respectvol en schuldbewust de hand te reiken.

Energie

Trainer Roger Schmidt van PSV zat na afloop aan dezelfde tafel als Dumfries en hoorde zijn verhaal met een glimlach aan. Dumfries levert aan de ene kant een enorme hoeveelheid energie aan het elftal en zorgt aan de andere kant ook voor een dosis relativering, met behoud van humor. Niet onbelangrijk in een periode waarin het leven ook in het voetbal zwaarder was en is dan normaal. PSV moest spitsroeden lopen door de tijdelijke absentie van dertien spelers en lijkt nu de ergste problemen achter de rug te hebben.

Zelfs over de fysieke trammelant vertelde Dumfries luchtig. Hij was weliswaar ziek geweest, maar vond het wel mooi om eens een dag niks te proeven. Dat was hij snel beu. Het belangrijkste voor PSV was dat hij in zijn eerste duel na corona meteen 90 minuten vol kon maken. En goed ook, met in de eindfase nog de assist voor de 3-0.

Dumfries is dus terug. Hij gaf PSV precies de oppepper die het team na het debacle in Thessaloniki nodig had.