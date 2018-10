Denzel Dumfries heeft het 'onwijs naar zijn zin' bij PSV

Dumfries vond het nog best lastig om het nieuws stil te houden, nadat trainer Mark van Bommel hem donderdag had gebeld over zijn uitverkiezing. Vrijdag mocht het alsnog 'live' en was de vreugde er niet minder om. ,,Een hartstikke mooi moment na mijn begin hier bij PSV. Ik heb het onwijs naar mijn zin bij de club en voel me thuis, net zoals ik dat gevoel bij Sparta en Heerenveen snel had." Daar stond de rechtsback uiteraard wel voor andere uitdagingen. ,,Als we bij Sparta zoveel punten als wij nu hadden gehad, zouden we waarschijnlijk gezegd hebben dat we niet meer konden degraderen."