Denzel Dumfries: in vier jaar tijd van de amateurs naar Oranje

Twintigers die zichzelf vanuit de breedtesport naar het broodvoetbal opwerken, zijn nog zeldzamer. Een van de ultieme voorbeelden is Erik Willaarts, die in 1986 op zijn 24ste de overstap vanuit vierdeklasser Woudenberg naar FC Utrecht maakte. Het blijft een legendarisch verhaal: Willaarts maakte in zijn eerste seizoen in de Domstad 25 goals in de eredivisie.

Tegenwoordig is dat eigenlijk ondenkbaar. De route die Dumfries heeft afgelegd, is al tamelijk uitzonderlijk. De meeste talenten zitten op vroege leeftijd al in de opleidingen bij de grotere clubs. Dumfries speelde jaren bij het Zuid-Hollandse Smitshoek en belandde in 2014 via de topamateurs van Barendrecht bij Sparta.

Vanuit Rotterdam kreeg zijn opmars gestalte, met transfers naar eerst sc Heerenveen en afgelopen zomer PSV. Nu klopt Ronald Koeman op de deur en krijgt Dumfries, naast de stand op de ranglijst in de eredivisie, via een selectie voor Oranje weer een bevestiging dat hij goed bezig is. Verdedigend laat hij zich op een goede manier zien bij PSV. Hij oogt onverschrokken en ook bekwamer en tegelijkertijd rustiger dan vorig seizoen. Net als José Angelino komt hij regelmatig op, waarbij de voortzetting soms nog beter kan. Angelino is in balbezit vaak in staat om iets gevaarlijker te worden en belandt zo ook bij de topposities in het aangeversklassement, maar Dumfries draagt met zijn drang naar voren ook volop bij aan het aanvalsspel in Eindhoven.

Verrassing

Dat Steven Bergwijn en Pablo Rosario bij de selectie van het Nederlands elftal zouden zitten, was al min of meer ingecalculeerd. Bondscoach Ronald Koeman kon na een serie sterke prestaties niet meer om het duo heen. Dat Dumfries nu ook bij Oranje is gehaald, is een grotere verrassing. Het sluit ook aan bij de woorden van trainer Mark van Bommel, die afgelopen week al aangaf dat naast Rosario meer jonge spelers van PSV momenteel goed bezig zijn.