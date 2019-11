Denzel Dumfries is de nieuwe aanvoerder van PSV

In het duel met sc Heerenveen draagt Dumfries de band. Het is op het eerste gezicht een opmerkelijke ommezwaai, maar de zet van Van Bommel komt niet uit de lucht vallen. Dumfries ontpopte zich de afgelopen weken meer en meer als de leider van PSV. In woord en gebaar, hoewel ook hij in wedstrijden soms zijn foutjes maakte. Dumfries schoot na het gelijkspel van PSV bij Sparta al uit zijn slof en was verbolgen over de manier waarop PSV in Rotterdam op het veld stond.