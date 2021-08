Denzel Dumfries kan vanaf nu zijn leeuwenhart in de Serie A tonen

Joël Drommel ziet jongensdro­men uitkomen in eerste weken bij PSV: ‘Nu moeten we het nog afmaken’

10 augustus Joël Drommel (24) wordt in zijn eerste weken al meteen voor de leeuwen gegooid bij PSV. En dat bevalt de doelman, die overkwam van FC Twente, goed, zei hij nadat hij tegen FC Midtjylland (0-1 winst) weer de nul hield. ,,Nu we zover zijn gekomen, moeten we de Champions League ook halen.”