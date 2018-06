Denzel Dumfries: Laatbloeier met ontembare drive

Op Spangen maakte Dumfries nog in datzelfde seizoen zijn debuut in de eerste divisie. In de rust van het verloren uitduel met FC Emmen (2-1) verving hij Johan Voskamp. Zijn speeltijd in het seizoen 2014-2015 bleef uiteindelijk beperkt tot drie wedstrijden en ruim honderd minuten. Pas een jaar later, in het kampioensjaar 2015-2016, slaagde Dumfries erin zich definitief in het elftal te spelen.



In de eredivisie maakte de Rotterdammer zich het niveau vervolgens gauw eigen en speelde hij zich met zijn offensieve spel in de kijker bij Jong Oranje én een handvol Nederlandse subtoppers. De keuze van Dumfries viel op een transfer naar sc Heerenveen, dat de vleugelverdediger voor 750.000 euro ophaalde bij Sparta.