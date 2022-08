Deze clubs uit Engeland jagen nog op Gakpo: PSV rondt laatste loodjes op de transfermarkt af

Ruud van Nistel­rooij ziet volle focus in aanloop naar Ran­gers-thuis: ‘Geen enkele verande­ring te zien bij Cody Gakpo’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikte dinsdagmiddag in het Philips Stadion vooruit op het treffen met Rangers FC van woensdagavond. In een volle perszaal vertelde hij dat PSV in zijn ogen zeker nog niet de favoriet is om de Champions League-groepsfase te bereiken. ,,Ik heb dat vorige week al gezegd en zie niet zoveel reden dat bij te stellen. Wij waren vorige week scherp, maar zij lieten ook zien dat ze kunnen vechten.”

23 augustus