Dit is de nieuwe hoofdredacteur van het ED: Joris Roes was als schelm al verzot op nieuws en wordt nu de baas

NABESCHOUWING Roger Schmidt vindt dat PSV dit jaar kampioen had kunnen worden: ‘De spelers hebben wat meer waardering verdiend dan ze gekregen hebben’

Roger Schmidt vindt dat PSV iets meer externe waardering had verdiend voor het huidige seizoen. Hij vindt ook dat de Champions League-miljoenen ook in Nederland de competitie steeds meer in de plooi leggen. ,,Maar PSV kan in de toekomst nog steeds kampioen worden. En dit seizoen kon het ook.”

15 mei