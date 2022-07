Dit is hoe Jordan Teze het aantal tegengoals bij PSV omlaag denkt te krijgen: ‘Ik wil daar absoluut naar toe’

interview Voormalig PS­V-ta­lent vindt twee jaar na vertrek zijn draai bij topama­teurs: ‘Altijd close met Ollie gebleven’

Na zijn vertrek bij PSV zat Mike van de Meulenhof anderhalf jaar (!) zonder club. Even dacht hij: ‘zak er allemaal maar in’, maar toen was daar ineens Kozakken Boys. In de top van het amateurvoetbal richt de Helmonder zich weer op, gaat het nog om het echie én blijft hij dromen. ,,Ik mis het wel.”

25 juni