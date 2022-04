Dit is waarom het winnen van de KNVB-beker dit jaar zo gigantisch belangrijk is voor PSV

Overzicht Zo verliepen de acht Europese trips van PSV dit seizoen: van Monaco en Lissabon, naar Tel Aviv tot Mid­den-Jut­land

253 dagen na het eerste uitduel in de Europese campagne, wacht voor PSV nu het negende uitduel van dit seizoen. Het begon allemaal op 28 juli vorig jaar op bezoek bij Galatasaray, en de reis moet via onder meer nu Leicester City gaan eindigen op 25 mei in Tirana, waar de finale van de Conference League gespeeld gaat worden.

7 april