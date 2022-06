Dit is waarom PSV met Mathias Kjølø opnieuw een speler naar FC Twente laat vertrekken

PS­V-supporters eventjes in vervoering na bericht over Cody Gakpo

PSV-supporters waren vrijdag online eventjes in vervoering na een ultrakort bericht over Cody Gakpo op de officiële PSV-site. Hij blijft nog een jaar langer in Eindhoven, zo viel hele korte tijd in een kop te lezen. Het bericht was abusievelijk verschenen en een typisch gevalletje van ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’.

27 mei