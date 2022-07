Dit kan PSV nog verbeteren na een kort maar krachtig feestje in Amsterdam

PSV krijgt geen helpende hand van de KNVB bij verzoek om duel om Johan Cruijff Schaal te verplaat­sen

PSV heeft recent via algemeen directeur Marcel Brands aan de KNVB gevraagd om het duel om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag op een andere datum af te werken, bij voorkeur deze week op vrijdag. Dat verzoek is niet gehonoreerd. Volgens de KNVB was het niet meer mogelijk om de dingen anders te plannen.

25 juli