Dit wordt na weken van voorbereiding voorlopig de basis van het nieuwe PSV

Kersverse PS­V-aanvoerder De Jong is kritisch na draai om de oren in Duitsland: ‘Moeten nog veel verbeteren’

Natuurlijk was Luuk de Jong (31) ziek van de 4-0 nederlaag van PSV tegen Arminia Bielefeld. Dat paste niet in het beeld van het trainingskamp dat de tot aanvoerder benoemde aanvalsleider deze week in Mariënfeld had. ,,Het niveau is juist hoog, zo'n nederlaag doet dan ook pijn”, zei De Jong.

9 juli