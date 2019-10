Doelman Ruiter over plotseling debuut voor PSV: ‘Gezien de korte voorbereiding ben ik wel tevreden’

Een kwartiertje voor de aftrap kreeg Robbin Ruiter (32) te horen dat hij zou gaan spelen tegen Rosenborg BK. De doelman kijkt tevreden terug op zijn officiële debuut voor PSV. ,,Gezien de korte voorbereiding ben ik over het algemeen wel tevreden. Al was ik soms wat slordig aan de bal.”

Jeroen Zoet haakte in de warming-up af met liesklachten, daar had de eerste doelman van PSV al wat langer last van. ,,Jeroen was ver in de warming-up, maar het ging niet met zijn lies tijdens het trappen. Hij zei: ‘Rob ga je maar warm maken, het gaat niet.’ Dan probeer je alle facetten van het keepen nog vlug te behandelen om je zo snel mogelijk klaar te maken. Daarna ging ik me omkleden en ging de focus meteen op de wedstrijd”, zei Ruiter.

In zijn achterhoofd had hij er al rekening mee gehouden dat hij zou gaan debuteren, zeker omdat Zoet al langer last had. ,,Ik wist dat het tot de mogelijkheden behoorde. Als het er dan toch nog in schiet bij Jeroen moet je zo snel mogelijk de knop omzetten en jezelf voorbereiden op de wedstrijd. Dat is over het algemeen goed gelukt.”

Met zijn eerste minuten voor PSV lijkt Ruiter voorlopig de concurrentiestrijd met Lars Unnerstall te hebben gewonnen. De Duitser zat aanvankelijk op de tribune, maar schoof door de klachten van Zoet door naar de bank. ,,Het is aan de trainer om te bepalen wie er speelt. Ik denk dat ik mezelf prima heb laten zien in mijn eerste maanden in dienst van PSV. Het voelt goed dat je vertrouwen krijgt en dat ik mijn eerste officiële minuten heb mogen maken.”

Mooi platform

De tegengoal noemde hij een smetje, maar verder vond hij het vooral ook mooi dat hij in een Europees duel onder de lat stond. Eerder speelde hij alleen met FC Utrecht twee voorrondewedstrijden. ,,Toch was het voor mij niet heel veel anders dan andere wedstrijden. Als keeper moet je altijd focussen op wat je moet doen. Natuurlijk is het mooi dat het in Europa is, de Europa League is een mooi platform om jezelf te laten zien”, stelde Ruiter.