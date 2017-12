Doet PSV het met JoLoLo tegen Ajax?

Hoe anders is het na zondag misschien? Om de spanning weer enigszins terug te brengen, moet Ajax winnen van PSV. Is het andersom, dan lijkt na Feyenoord ook Ajax kansloos om de titel nog te pakken en bedraagt de achterstand al 13 punten. Natuurlijk zijn er daarna nog 19 duels te gaan en zit AZ nog op het vinkentouw, maar in Eindhoven zullen bij dit scenario maar weinigen nerveus worden. PSV mag dan vier keer verliezen in 19 duels en Ajax moet alles winnen. De afgelopen drie competities verspeelde PSV na de winterstop maar 6, 5 en 9 punten. Hoe gaat trainer Phillip Cocu proberen de winst veilig te stellen? PSV is compleet fit en op basis van de wedstrijden die zijn teams afwerkten, zijn meerdere basis-varianten denkbaar. Wellicht verrast Cocu nog met een andere optie omdat bij Ajax iets verandert, maar in elk systeem hebben Hirving Lozano en Jürgen Locadia normaal gesproken een basisplek.

1: 4-3-3 met JoLoLo-aanval

Luuk de Jong in de spits, Hirving Lozano en Jürgen Locadia op de zijkant. Met dit trio kan PSV terugvallen op het scorend vermogen van de topscorer en vice-topscorer in de eredivisie (samen al LoLo genoemd, red.) en is Luuk de Jong de ouderwetse targetman, die als aanspeelpunt en bliksemafleider fungeert en kan de ploeg als het moet met wat opportunisme spelen. Jo-Lo-Lo wordt deze variant ook al genoemd. In Zwolle had PSV het regelmatig moeilijk met de lopende mensen en creativiteit op het middenveld van de tegenstander. Of PSV met de offensief ingestelde Gastón Pereiro en daarnaast Jorrit Hendrix en Marco van Ginkel als dienende spelers in Amsterdam uit de voeten kan, is de vraag. Een defensieve aanpassing kan wenselijk zijn om beter gewapend te zijn tegen de slag op het middenveld.

2: 4-3-3 met Bergwijn en Lolo

PSV kan net als afgelopen zondag tegen Sparta ook kiezen voor Jürgen Locadia in de spits en Hirving Lozano en Steven Bergwijn op de flanken. Op papier een goed idee, waarbij PSV snel kan profiteren van de ruimte die Ajax bij eventueel balverlies of fouten laat. Met positiewisselingen kan de Amsterdamse defensie bij PSV-balbezit eventueel in verwarring worden gebracht. In de praktijk liep het afgelopen zondag in Eindhoven voor geen meter, tegen het defensief ingestelde Sparta. Bergwijn scoort al sinds zijn entree bij PSV niet gemakkelijk, maar dat gold dit jaar ook geruime tijd voor Luuk de Jong.

3: 5-3-2 met Luckassen erbij en Lolo voorin

Het doel kan de middelen heiligen en Phillip Cocu schroomde in het verleden niet om een vijfde verdediger in zijn basisformatie op te stellen, om vanuit een meer gesloten organisatie de tegenstander te kunnen bestrijden. PSV heeft met Jürgen Locadia en Hirving Lozano spelers die de ruimtes voorin kunnen benutten. Afgelopen zaterdag was FC Twente succesvol (3-3) tegen Ajax in een 5-3-2-formatie, in een duel waarin niettemin veel kansen werden weggegeven. Met Derrick Luckassen beschikt PSV wel over een speler die als derde centrale verdediger zou kunnen opereren, maar PSV is dit seizoen nog geen enkele keer begonnen op deze manier. Bovendien heeft Luckassen weinig ritme. In zo'n systeem spelen Luuk de Jong en Steven Bergwijn allebei niet. Tijdens de laatste topper van PSV in het vorige seizoen, uit bij Feyenoord, werd PSV in een 4-3-3 de eerste twintig minuten compleet overlopen en draaide het niet om systemen, maar om de intentie waarmee PSV uit de kleedkamer kwam.

4: 4-3-3 en 4-4-2 met Luckassen

Bij FC Utrecht kwam Phillip Cocu met een even verrassende als succesvolle PSV-opstelling. Derrick Luckassen speelde dicht tegen de verdediging aan, als extra middenvelder, en kon daar de gevaarlijke Zakaria Labyad neutraliseren. Gastón Pereiro was in balbezit een aanvaller en bij balverlies een vierde middenvelder. PSV is op deze manier defensiever ingesteld, met behoud van veel offensieve mogelijkheden. In het systeem was geen plek in de basis voor Luuk de Jong en Steven Bergwijn, zodat Pereiro in fases van balbezit naar de flank kon gaan. Voor de Uruguyaan, die niet scoorde, was in tactisch opzicht wel een cruciale rol weggelegd in Utrecht.