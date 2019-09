Donyell Malen: binkie en boer tegelijk

Op een paar honderd meter van de Waddenzee ligt in de kop van Noord-Holland een fraai wedstrijdveld van natuurgras. Zestien jaar geleden stond een schelm van een jaar of vier op die plek regelmatig langs de lijn met een bal aan de voeten, wachtend op een kans om eindelijk mee te mogen doen met de grotere jongens. Nadat de jeugdtrainer van voetbalvereniging Succes uit Hippolytushoef zijn zegen gaf, volgde voor de knaap een heel bijzondere levensreis. Afgelopen weekend was er in de droomvlucht van de nog maar 20-jarige Donyell Malen een voorlopig nieuw hoogtepunt in de vorm van vijf eredivisiegoals voor PSV in één wedstrijd. Weer een climax, nadat hij vorige week Oranje met een goal op het goede spoor had gezet tegen de Duitsers.