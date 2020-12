Donyell Malen maakt zijn woorden waar en is helemaal terug

Iedere PSV'er hield een jaar geleden de adem in. Terwijl het mes de club in alle opzichten op de keel stond, raakte Donyell Malen na een ongelukkige landing in De Kuip ook nog eens ernstig geblesseerd. Knie verdraaid en het hele seizoen naar de bliksem. ,,Ik wil sterker terugkomen dan ooit", klonk het een maand later na een zware operatie uit zijn mond. Malen liep op het trainingscomplex van PSV op krukken en toonde zich vastberaden om zijn fraaie start in het betaald voetbal niet door pure pech te laten knakken. Voor PSV was er maar één voordeel verbonden aan de zware blessure: Malen schoof alle belangstelling van andere clubs aan de kant en wilde in de zomer in Eindhoven de draad weer oppakken.