Donyell Malen stap voor stap naar de top: ‘Ik durfde mijn schoenen niet te pakken’

Mix de woorden bravoure en bescheidenheid en je komt uit bij Donyell Malen. De aanvaller van PSV komt over als een jongen met lef en zelfvertrouwen, die weet wat hij wil en voor niks of niemand bang is. Toch weet Malen ook wat geduld is en kan hij zelfs verlegen zijn. De Noord-Hollander speelt nog niet in de basis bij PSV en gaat om met zijn rol zoals een trainer dat zou wensen. Het aanstormende talent legt zich niet zonder slag of stoot neer bij een rol op het tweede plan en gaat de competitie met de voeten en niet met woorden aan. ,,Ik begrijp mijn positie zeker, maar een echte voetballer kan zich nooit tevreden stellen met een plek op de bank. Ik doe er alles aan om het team te helpen, maar het doel is altijd een basisplaats”, zegt hij in Doha, waar PSV traint.

Kicksen

Even daarvoor was hij iets minder spraakzaam dan hij doorgaans is. Arjen Robben bezocht in Qatar de training van zijn voormalige club en nam plaats op de stoel waar de loopschoenen van Donyell Malen onder stonden. Robben raakte met PSV-coach Mark van Bommel in gesprek en bleef een tijdje zitten, terwijl ook onder anderen André Ooijer, Nigel de Jong, Wesley Sneijder en Boudewijn Zenden aanschoven. De 19-jarige PSV’er besloot om maar een tijdje te wachten met het wisselen van de kicksen. ,,Ik durfde de schoenen niet te pakken”, bekent hij. ,,Er zat nogal wat op de bank...” Terwijl hij toch het nodige gewend is, als oud-speler van Arsenal. Hij trainde daar met de nodige vedetten en boekte tussen zijn zestiende en achttiende fysiek veel progressie. ,,Maar het voelt toch anders. Hier stonden vandaag spelers die een WK-finale voor mijn land hebben gespeeld, waar ik als jonge jongen natuurlijk ook naar gekeken heb”, verklaart hij de schroom om zijn schoenen te pakken.

Quote Natuurlijk is dat anders. Als je invalt, is de tegenstan­der soms al wat vermoeid. Donyell Malen Zelf durft hij ook te dromen van zo’n schitterend podium, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Bemoedigend voor hem is dat hij in alle officiële wedstrijden van PSV in dit seizoen in actie kwam. Bij absentie van Steven Bergwijn kreeg Malen in de eredivisie en Champions League ook al basisplaatsen. ,,Natuurlijk is dat anders. Als je invalt, is de tegenstander soms al wat vermoeid. Toch is het ook niet altijd makkelijk om ineens erin te komen, omdat je direct het tempo van de wedstrijd moet aanvoelen en daarin mee moet zien te gaan.”

Dreiging

Dat lukt hem doorgaans goed, getuige zijn optredens van dit seizoen en de dreiging die hij altijd heeft. Malen wil het omzetten in nog meer rendement. ,,Ik deed voorheen misschien iets meer dingen op gevoel en nu zit er meer een idee achter. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken of trekken van ruimtes om aan te vallen. Voor de goal wil ik soms zo graag scoren, dat ik misschien iets anders doe dan ik normaal zou doen. Ik moet dan iets rustiger blijven”, gaf hij als verbeterpunt aan. Malen wordt gewaardeerd bij PSV, dat hem binnenkort langer hoopt vast te leggen. Hij denkt dat het goed komt, zo liet hij weten. ,,Het is een heel prettig signaal in ieder geval.”