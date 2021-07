Dumfries en Malen in gesprek met topclubs: PSV wacht op biedingen en houdt Madueke aan zijn contract

PSV rondt verhuur van Timo Baumgartl snel af

29 juni PSV rondt snel de verhuur van Timo Baumgartl aan Union Berlin af. Hij heeft zich dinsdag in Berlijn gemeld voor de medische keuring bij zijn aanstaande nieuwe ploeg. De 25-jarige verdediger wil zich in de Bundesliga revancheren na twee matige jaren in Eindhoven.