Dumfries en Wilnis: neven met een vechtershart: ‘Als iemand iets weet van doorzetten, is hij het wel’

Wie Denzel Dumfries aan het werk ziet, vraagt zich soms af hij ooit moe wordt. De 24-jarige aanvoerder van PSV legt ongekend veel energie in wedstrijden en lijkt bijna alles aan te kunnen. Alleen door een besmetting met het coronavirus miste hij sinds zijn komst naar Eindhoven twee wedstrijden in de eredivisie. IJs, corona en weder dienende is er een zekerheid: Dumfries staat in de basis van PSV en is vrijwel altijd een van de inspiratoren van het elftal.

Zijn grote familie kijkt trots mee. Bij velen bekend is dat oom John, al ruim vijftig jaar PSV-supporter, met een seizoenkaart op de tribune zit en elke nieuwskruimel bij de jeugdopleiding of het eerste elftal in de gaten houdt alsof het een noodrantsoen in barre tijden is. Hij was de koning te rijk toen zijn neef in het midden van 2018 in het Philips Stadion een contract voor vijf jaar ondertekende.

Vechtershart

Minder vaak gaat het over zijn Utrechtse neven Jahfarr (34) en Jason Wilnis (30), ook topsporters en wereldtoppers in hun kickboks-klasses. De broers zijn kinderen van de zus van zijn vader Boris. ,,Denzel heeft net als wij een vechtershart", zegt Jahfarr, die al meer dan tien jaar goed van zijn sport kan leven. ,,Hij zou misschien ook goed zijn geweest in onze sport. We hebben in totaal een stuk of dertig neefjes en nichtjes en vroeger zagen we elkaar op verjaardagen soms wekelijks. Mijn moeder komt uit een gezin van veertien kinderen en mijn broer en ik hadden de liefde voor sport met Denzel gemeen. We hebben een sportieve familie, maar niet iedereen had het talent of doorzettingsvermogen om iets te bereiken. Ook ik wilde profvoetballer worden, maar dat zat er gewoon niet in. Denzel heeft ons allemaal verrast en zich vanaf zijn achttiende nog ongelooflijk ontwikkeld. Dat hij toen nog amateur was en nu international en speler van een topclub, maakt me heel erg trots. Als iemand iets weet van doorzetten, is hij het wel”

Volledig scherm Denzel Dumfries is inmiddels lid van de 'club van 100' bij PSV en speelde meer dan 100 officiële duels voor de club. © BSR Agency

De oudste van de Wilnis-broers ontdekte na zijn twintigste dat hij beter was in kickboksen. ,,Qua mentaliteit kun je het een heel klein beetje vergelijken met voetbal, al moet je natuurlijk veel pijn kunnen incasseren. Mijn moeder kijkt nooit naar een wedstrijd die ik verloren heb. Denzel is in het verleden buiten het seizoen weleens bij me geweest om mee te trainen. Dat hielp hem wel, maar qua kracht en intensiteit is dit niet echt te vergelijken met wat hij doet. We zien elkaar op dit moment door corona minder, maar hebben wel veel contact via de app of Snapchat. Hij zit in een bubbel en ik wil hem daar niet uithalen, gezien alle corona-problemen die er nu zijn. Ik wens hem voor elke wedstrijd succes en kijk alles als het kan."

Beer van een kerel

Jahfarr Wilnis is met zijn 1 meter 95 en 119 kilo een beer van een kerel. ,,Ook mijn neven hebben keihard gewerkt om in hun sport iets te bereiken en dat is ze gelukt", zegt Dumfries over de broers die hij al een keer op trainingscomplex De Herdgang van PSV ontving. ,,Ik ben enorm trots op ze en kom na de corona-tijd snel weer kijken als er een wedstrijd is."

De Wilnis-broers zien hem in ieder geval regelmatig op televisie. ,,Alle jonge jongetjes willen op de eerste plaats voetballer worden", zegt de oudste van de twee. ,,Bij Denzel heeft het niet opgeven en altijd doorgaan echt de doorslag gegeven. Daarbij is het ook nog eens een intelligente jongen, die weet wat er speelt in de wereld. Twee jaar geleden is hij naar mij komen kijken, toen ik in Rotterdam de halve finale vocht van het Glory 62-toernooi. Ik verloor, maar was ontzettend blij dat hij er zat. Juist omdat we zulke sportbeesten zijn, is de band met hem altijd bijzonder geweest. We begrijpen elkaar razendsnel. Dat Denzel met zijn sport een stuk meer verdient dan ik, is hem meer dan gegund. Hij heeft jarenlang keihard geknokt om zo ver te komen als hij nu is. Bij ons is het leven wat meer onzeker. Als je wedstrijden bokst, verdien je goed en nu is het dus wat lastiger. In de toekomst wil ik graag les blijven geven aan de jeugd.”

Volledig scherm Jahfarr Wilnis (links) in actie tijdens een kickboks-toernooi. © videostill