Dumfries is al decennia een begrip bij PSV

De PSV-gekke oom van Denzel Dumfries wachtte in Eindhoven wekenlang in spanning af of zijn neef een contract bij PSV zou ondertekenen. Dinsdag was het eindelijk zover.

Een gat in de lucht sprong hij pas na de laatste pennenstreek. Eerst moest alles maar eens rondkomen, zei Eindhovenaar John Dumfries de afgelopen weken telkens, als een volleerd voetbalmanager. Zijn neef Denzel (22) stond weken op het punt een contract te tekenen bij de club waar oom John al vanaf 1970 fanatiek supporter van is. Denzel was tot dinsdag nog verbonden aan sc Heerenveen en is de zoon van Johns jongere broer Boris. ,,Denzel heeft lang bij de amateurs gevoetbald en zich de laatste jaren geweldig ontwikkeld. Ik had een paar jaar terug niet verwacht dat hij deze stap zou gaan maken", aldus een dolgelukkige ome John.

Fanatiek

Er zijn weinig fanatiekere PSV-supporters te vinden dan John Dumfries, die echt bijna alles weet van alle elftallen van PSV. Vak M in het Philips Stadion voelt voor hem als de stoel in zijn woonkamer. Elke heg en steg bij PSV kent hij en Dumfries volgt ook de jeugdteams van de club op de voet. Bijna elke zaterdag en bij doordeweekse jeugdwedstrijden is hij op trainingscomplex De Herdgang te vinden. Op sociale media volgen honderden PSV-fans hem als 'PSV-jeugdwatcher'. ,,Ik heb al meer dan vijfentwintig jaar een seizoenskaart van PSV en tot een jaar of zes geleden ging ik mee naar bijna alle uitwedstrijden", zegt hij. Al 48 jaar is hij toeschouwer in het Philips Stadion. Daarvoor voetbalde Dumfries in het tweede elftal van De Spechten, een in de jaren negentig ter ziele gegane Eindhovense amateurclub. Zijn mooiste moment bij PSV? ,,Dan noem ik het kampioenschap van 1975, waar we na afloop van de wedstrijd tegen ADO zo het veld op konden lopen om feest te vieren met de spelers. Samen met bijvoorbeeld Willy van der Kuijlen, Willy en René van de Kerkhof. Onvergetelijk."

Kritisch

Hoe bijzonder het is dat zijn neef nu naar PSV is gekomen? ,,Ik heb er zelf geen enkele rol in gespeeld", zegt hij. ,,Discussies over hem zal ik straks zoveel mogelijk mijden, want het is toch mijn familie. Dat voelt anders." Dumfries junior moet er van hem wel gewoon voor zorgen dat hij de beste is en daar heeft oom John alle vertrouwen in. ,,PSV moet altijd spelen om de titel en als hij het niet goed doet, zal ik natuurlijk ook gewoon kritisch zijn. Daar kan hij wel tegen."

Bata