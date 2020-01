Dumfries met PSV op jacht naar eerherstel

Alles lijkt hetzelfde en toch is alles anders. Op precies dezelfde etage in het spelershotel van PSV in Doha keek Denzel Dumfries een jaar geleden terug op de eerste seizoenshelft van PSV. ,,We zaten toen op een roze wolk en de situatie is nu natuurlijk totaal anders. Laten we hopen dat die helften net zo verschillend zijn als vorig seizoen, dan staat ons nog veel moois te wachten”, grapt hij.