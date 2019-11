Duo Willy en Klaas, dat was een begrip bij PSV

In memoriamHij was al vele jaren de allerbeste voetbalvriend van mister PSV, oftewel Willy van der Kuijlen. Voor scout en voetbaldier Klaas van Baalen (71) was de strijd om de punten en de zoektocht naar talent voor PSV na zijn familie het allerbelangrijkste in zijn leven. Afgelopen weekend overleed de Bosschenaar, nog altijd actief als PSV-jeugdscout, plotseling. Hij tobde al een tijdje met zijn gezondheid, maar leek uit het dal geklauterd.

Samen met dé voetballegende van PSV struinde hij jarenlang heel Europa af om spelers te bekijken of maakte hij analyses over tegenstanders van de Eindhovense club. ,,Soms kwamen we in landen waarvan we ons afvragen hoe we er ooit weer uit zijn gekomen”, zei hij drie jaar geleden over de reizen die hij en Van der Kuijlen maakten. In Transnistrië stonden ze ooit vier uur lang muurvast in de auto voor de grens, in veertig graden. ,,Dan leer je elkaar goed kennen. We waren iets tussen vrienden en collega's in en konden ook kritisch zijn naar elkaar”, zei Van Baalen over zijn relatie met Van der Kuijlen.

Willy en Klaas. Het duo was jarenlang een begrip bij PSV. In de tijd dat De Herdgang nog regelmatiger open was, hingen de journalisten en trainers van PSV aan hun lippen als ze weer eens terug waren gekomen van een verre reis. Zeker Van Baalen was niet te beroerd om de reporters weleens iets in te fluisteren over een speler die hij bekeken had en waar de club belangstelling voor had. Nooit met de bedoeling om de club te schaden of ordinair te lekken, maar om indianenverhalen te voorkomen of een serieuze journalist misschien een heel klein beetje op weg te helpen. Als er écht iets serieus speelde, verwees hij door naar Marcel Brands voor de laatste stand van zaken en kon hij niet op details ingaan.

Partner

Bosschenaar Van Baalen was vrijgezel en naar eigen zeggen getrouwd met de sport. ,,Een partner zou nooit gepikt hebben hoeveel ik met het voetbal bezig ben geweest. Ze zou niet veel aan me hebben gehad”, zei hij ooit. Hij was deskundig, tactisch ijzersterk en sympathiek, maar kon ook keihard oordelen als het sportief tegenzat. Voormalig technisch manager Brands schakelde hem soms in als hij nog een laatste oordeel over een speler wilde hebben. Van Baalen bekeek tot zeer recent nog potentiële aanwinsten voor PSV en beoordeelde bijvoorbeeld Pablo Rosario op het moment dat hij nog in Almere speelde.

Sinds 1984 was Van Baalen al verbonden aan PSV, waar hij ook jeugdtrainer is geweest. Daarvoor werkte hij bij NAC, waar hij wegging omdat hij er niet tegen kon dat trainer Henk de Jonge in zijn eigen op een oneerlijke manier werd weggebonjourd. ,,De directie van NAC vroeg mij destijds een verklaring te tekenen dat De Jonge niet genoeg aan de jeugd had gedaan enzo. Daar was ik het helemaal niet mee eens en toen heb ik aangegeven dat we maar uit elkaar moesten gaan. Ik wil alleen werken met mensen die recht door zee zijn”, vertelde hij. Van Baalen sprak af en toe nog over het incident en trok zich het lot van De Jonge aan, die een enorme klap kreeg van zijn congé bij NAC.

Wilhelmina

Zijn baan bij de Belastingdienst combineerde Van Baalen jarenlang met al zijn werk in de voetballerij. Zelf was hij speler en trainer geweest bij RKVV Wilhelmina in Den Bosch, waar hij groot respect genoot. In de jaren negentig vervulde Van Baalen meerdere klussen bij PSV en in 2002 kon hij full-time bij de club aan de slag, nadat hij bij de fiscus met de VUT ging.

Van Baalen wilde als scout nooit geciteerd worden in kranten of op websites, maar was wel altijd in voor een ongedwongen praatje en gaf dan ongezouten zijn mening over het spel van PSV. Bij het internationale jeugdtoernooi om de Otten Cup in Eindhoven was hij al jaren actief als jurylid om de speler van het toernooi te kiezen. Zo koos hij afgelopen zomer nog vol overtuiging voor rechtsback Shurandy Sambo van PSV, waar hij wel iets in zag voor de toekomst.