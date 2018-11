Een nieuw leven ligt open voor oud-PSV’er Nii Lamptey: ‘Hij wist steeds omhoog te klauteren’

Iedereen die in het begin van de jaren negentig het profvoetbal goed volgde, kent zijn naam. Het verhaal van de Ghanees Nii Lamptey (43) past moeiteloos in een verzamelbundel vol nooit ingeloste voetbalbeloftes. De Afrikaanse aanvaller werd van 1991 tot 1993 de hemel ingeprezen en had ook de wereld aan zijn voeten, maar die schopten bij de meeste clubs geen deuk in een pakje boter. Pelé benoemde hem in 1989 bij een junioren-WK in Schotland tot zijn natuurlijke opvolger, maar op mondiaal profniveau kwam hij incidenteel alleen tot een bijrol.