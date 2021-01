Een pakje roomboter gaat niet meer helpen om Schmidt en Nijhuis op een lijn te krijgen, de KNVB kan aan het werk

In het leven heb je soms gelijk, maar krijg je het niet. En dus stond Schmidt zaterdagavond na het sneeuwduel op Het Kasteel voor de vraag wat hij tijdens de nabeschouwing op het door PSV met 3-5 gewonnen duel moest zeggen. Zijn beklag doen over scheidsrechter Bas Nijhuis? Flink zijn beklag doen over Nijhuis? Subtiel zijn beklag doen over Nijhuis? Zwijgen over Nijhuis? Of alle remmen los richting Nijhuis?