Eindejaarsrapport PSV: Onverwachte, maar trotse koploper

AnalysePSV gaat als koploper met vijf punten voorsprong in de eredivisie en een kwartfinaleplek in het bekertoernooi de winter in. Dat had niemand in Eindhoven durven dromen in augustus. Veel punten werden op het nippertje behaald, maar in de stand is dat niet terug te zien.

Jeroen Zoet: 6,4

Bezig aan een goed seizoen. Jeroen Zoet is in de eredivisie een topkeeper, die toe is aan een transfer na dit voetbaljaar. Die stap naar een grotere competitie was afgelopen zomer al nabij, maar Zoet zag zijn plannen niet verwezenlijk. Hij ging professioneel om met de opstelling van PSV, dat hem absoluut niet kwijt wilde. Zoet bewijst in veel wedstrijden waarom dat zo is.

Marco van Ginkel: 6,4

Allrounder die in elk duel van PSV overeind bleef. Een van de beste spelers in de eredivisie. PSV profiteert van zijn goals en routine. Uitstekend loopvermogen, goed schot, veel fysieke kracht en gevoel voor het goede aanvalsmoment, hoewel hij iets minder vaak dan vorig jaar de diepte kan kiezen. Een ijskonijn achter de penaltystip. Niet de grootste stilist, maar een van de motoren van PSV.

Santiago Arias: 6,4

Staat als een van de eerste spelers op het opstellingsbord bij PSV. Colombiaans international die net als Zoet nog een jaar in Eindhoven bleef, maar dat geenszins als straf ziet. Arias is een van de aanjagers bij PSV en is geroutineerder en vooral ook rustiger geworden in zijn defensieve spel. Offensief als vanouds een wapen aan de rechterzijde bij PSV. Niet weg te denken uit de basis.

Volledig scherm Santiago Arias, een van de aanjagers bij PSV. © Pro Shots

Hirving Lozano: 6,3

De ster van dit PSV. Na een bliksemstart medetopscorer in de eredivisie, samen met Steven Berghuis (Feyenoord). Lozano maakt zijn naam en faam voorlopig ook in Eindhoven waar en het lijkt erop dat PSV maar één seizoen van hem kan genieten. Maakte ook op het hoogste niveau in interlands veel indruk en staat daardoor bij veel topclubs op de radar.

Daniel Schwaab: 6,2

Een beetje een anti-held, maar dat is het laatste waar de Duitser mee zit. Daniel Schwaab heeft zijn criticasters voorlopig met de nodige degelijke duels de mond gesnoerd, al houdt hij zijn beperkingen. Leidt de PSV-defensie en doet dat druk coachend en met volle overgave. Schwaab is belangrijker geweest voor PSV dan het lijkt en heeft dit seizoen definitief een plek in de basis verworven.

Luuk de Jong: 6,2

Zou eigenlijk naar Bordeaux gaan, maar op het laatste moment ketste dat af. Zat dit seizoen regelmatig bij de aftrap op de bank, maar blijft voor PSV van grote waarde. Sleepte de ploeg er in meerdere duels doorheen. Scoren gaat nog steeds te moeizaam, maar De Jong maakt in de meeste wedstrijden aan de bal een veel betere indruk dan vorig seizoen, waarin vrijwel niks leek te lukken.

Gastón Pereiro: 6,1

In de beginfase van het seizoen belangrijk geweest voor PSV met bijvoorbeeld een goal tegen Feyenoord, maar daarna in te veel wedstrijden afwezig en niet bepalend. Sinds het verlies bij Ajax uit de basis verdwenen, maar in een invalbeurt toch weer belangrijk geweest. Al een paar jaar lijkt het erop dat het talent van Pereiro, een technisch begaafde speler, er toch niet helemaal uit komt in Eindhoven.



Volledig scherm Gastón Pereiro was in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord matchwinner. © Stanley Gontha

Pablo Rosario: 6,0

Heeft bij Jong PSV afgelopen seizoen veel gespeeld en dook dit seizoen ook regelmatig bij PSV 1 op, als invaller. Rosario (20) is voor Cocu een bruikbare speler omdat hij tamelijk multifunctioneel is. Speelt meestal als middenvelder, maar kan ook centraal achterin uit de voeten. Een van de spelers waarvan in Eindhoven nog altijd veel wordt verwacht.

Bart Ramselaar: 5,9

Knokte zich na een moeizame periode terug in het elftal. Ramselaar was het sportieve slachtoffer van de wijziging die trainer Phillip Cocu aanbracht. Hij ging met een echte nummer 10 op het middenveld spelen en daardoor viel de Amersfoorter over de rand. In de eindfase bleken zijn loopacties en energie nodig om PSV over een dood punt te helpen. Kende een heel sterk slot van 2017.

Jorrit Hendrix: 5,9

De door PSV opgeleide middenvelder is belangrijk in een dienende rol bij PSV, maar niet de man die de lijnen uitzet. Knapt veel vuil werk op en dat wordt niet altijd gezien, omdat de aandacht vaak uitgaat naar de spelers achter goals en assists. Aan de bal dit seizoen niet zo opvallend, al was een van de hoogtepunten van het jaar een fraaie steekpass op Hirving Lozano, die kon scoren in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Jürgen Locadia: 5,9

Raakte in de slotfase van het seizoen geblesseerd, maar was daarvoor belangrijk in bijvoorbeeld de uitwedstrijden tegen Vitesse en FC Utrecht. Snel en bij wat ruimte rond de zestien gevaarlijk met beide benen. Schiet van afstand met scherp en pakte zo de nodige punten voor PSV. Technisch blijft er ruimte voor verbetering. Na het seizoen is een vertrek aannemelijk.

Volledig scherm Locadia schiet van afstand met scherp en pakte de nodige punten voor PSV. © Pim Ras Fotografie

Derrick Luckassen: 5,7

Heeft waarde gehad voor PSV, onder meer via een basisplek in het uitduel met FC Utrecht. Daarna mislukte bij Ajax deze variant met hem in de basis. Verdween na een slecht optreden tegen sc Heerenveen uit de ploeg en kwam daarna niet meer terug in het hart van de defensie. Het begin bij PSV is daarmee teleurstellend voor de miljoenenaankoop, weggehaald bij AZ.

Nicolas Isimat-Mirin: 5,7

De Fransman beleeft niet zijn beste seizoen en komt in te veel wedstrijden nog in de problemen. Toch houdt hij met Daniel Schwaab de zaak regelmatig gesloten en in de sfeerbepalende, goedlachse Nuenenaar zit ook een stuk onverzettelijkheid. De ploeg profiteert af en toe ook van een offensieve oprisping van Isimat, zoals in Zwolle.

Steven Bergwijn: 5,7

Aanvaller die van Phillip Cocu veel kansen heeft gekregen. Snel en gevaarlijk in de counter en in staat een man uit te spelen. Het rendement blijft voor Bergwijn een groot aandachtspunt. Hij mist nog te vaak het overzicht en de rust om gevaarlijke situatie echt uit te buiten. Weet hij dit te verbeteren, dan slaagt hij bij PSV. Zo niet, dan wordt zijn positie snel kwetsbaar.

Joshua Brenet: 5,5

De linksback van PSV vervult niet de meest eenvoudige rol in de ploeg, die eigenlijk een echte linkervleugelverdediger ontbeert. Brenet startte dit moeizaam en verloor zijn plek even aan Kenneth Paal, maar kreeg zijn plaats al snel terug. De tweevoudig international maakt de laatste maanden weinig progressie en wisselt goede momenten nog te vaak af met matige optredens.

Phillip Cocu: 6,0

Moest het dit seizoen met op papier minder sterk materiaal doen, zonder bijvoorbeeld Guardado, Pröpper, Moreno en Willems, maar viel geen seconde op een wanklank te betrappen. Kreeg wel Hirving Lozano terug en dat bleek een direct impuls voor de ploeg. Resultaatcoach die een collectief smeedde van zijn huidige groep. Tegen Ajax en FC Groningen mislukten zijn plannen, maar in veel duels pakte zijn tactiek goed uit.