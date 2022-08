Elfrink & De Mos | ‘Er hangt voor PSV ongelooflijk veel van de wedstrijd tegen AS Monaco af’

Ruud van Nistel­rooij kan leven met het resultaat van PSV: ‘De tank raakte leeg bij ons’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV kon dinsdagavond na afloop van AS Monaco-PSV (1-1) wel leven met het gelijkspel dat zijn ploeg uit het vuur had gesleept. PSV had lang uitzicht op meer en leek al met een been in de Champions League-playoffs te belanden, maar moest in de tweede helft toch een teleurstelling slikken bij een standaardsituatie. Axel Disasi zette goed door en kon de PSV-defensie kloppen.

2 augustus