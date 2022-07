Elfrink & De Mos | ‘Het zou een gemis zijn als Gakpo nog weg zou gaan, blijf lekker bij PSV’

PS­V-huur­ling Timo Baumgartl hoopt in augustus weer op het veld te staan, nadat tumor eerder dit jaar werd verwijderd

PSV-huurling Timo Baumgartl (26) hoopt in augustus weer op het voetbalveld te staan. De Duitse verdediger kreeg in mei van dit jaar het akelige bericht dat er een tumor bij hem was ontdekt. Desondanks werd Baumgartl ook dit seizoen weer verhuurd aan Union Berlin, waar hij volgende maand zijn rentree dus hoopt te maken.

18 juli