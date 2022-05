Elfrink & De Mos | ‘Ik zou Gakpo adviseren om nog een jaar bij PSV te blijven’

Het is de week van de waarheid voor PSV. Dat denken ED-verslaggever Rik Elfrink en voormalig voetbaltrainer Aad de Mos. Wil PSV nog echt kans maken op het kampioenschap, moet de ploeg van Schmidt in ieder geval zelf winnen op bezoek bij Feyenoord.

,,Gaan ze het nu wel redden in De Kuip?", vraagt Aad de Mos zich af. PSV heeft het al jaren moeilijk in Rotterdam op bezoek bij Feyenoord. Maar komende zondag moet er gewonnen worden door de Eindhovenaren, anders is de 25ste landstitel uit zicht. ,,En dan is het hopen dat Ajax punten verspeelt bij AZ", stelt De Mos. ,,Dan blijft alles open tot de laatste speelronde en dan kan er van alles gebeuren.”

,,Maar, Aad. Ajax kan dit weekend ook ‘gewoon’ kampioen zijn", aldus Elfrink. Als de Amsterdammers zelf winnen van AZ en PSV verliest van Feyenoord, dan is de 36ste titel van Ajax een feit.

Toekomst Gakpo

Het duo heeft het vervolgens ook nog over PSV-aanvoerder Cody Gakpo. De Eindhovense fans zongen zondagmiddag meerdere malen ‘Cody moet blijven’ in de hoop dat de linksbuiten ook na deze zomer nog in het Philips Stadion te bewonderen is.

De Mos zou het wel weten als hij Gakpo was. ,,Als ik zijn adviseur zou zijn, zou ik tegen hem zeggen dat hij het beste nog een jaar kan blijven. Dan kan hij het WK meepakken en dan is het in de zomer interessant voor club en speler om een transfer te maken. Hij kan zeker nog een sprong maken, dus een jaar extra bij PSV zou niet verkeerd zijn.”

Volledig scherm Elfrink & De Mos genieten van de zon. © ED