Elke topscorer van de eredivisie zou in de toekomst de Willy van der Kuijlen-bokaal moeten krijgen

Dertien keer was Willy van der Kuijlen de topscorer van PSV en drie keer in de eredivisie. Zijn nationale record van 311 goals zal vermoedelijk altijd blijven staan, nu spelers veel sneller dan vroeger van club veranderen. De KNVB verzuimde hem al voor het weekend met een minuut stilte te eren, maar maakte zaterdag alsnog een inhaalslag.

Eerbetoon

Voor Willem II-RKC (vrijdagavond al gespeeld) kwam die actie te laat, maar op de andere velden kreeg ‘Skiete Willy’ het eerbetoon dat hem volgens vriend en sportieve vijand toekwam. Onder anderen Ajax maakte zich hard voor een minuut stilte bij de eredivisieduels en had deze ongeacht de beslissing van de KNVB gefaciliteerd in de eigen thuiswedstrijd tegen AZ.

Een respectvol gebaar en een stuk erkenning vanuit Amsterdam voor de grootste speler aller tijden van de grootste nationale concurrent.

Stof

Competitieleider Jan Bluyssen ging eergisteren namens de KNVB door het stof en zei dat de voetbalbond de situatie verkeerd had ingeschat. De bond greep kort na het besluit van Ajax razendsnel in.

Daarmee was de ergste kou wel uit de lucht, want PSV was nogal verbaasd dat er voor het clubicoon geen eredivisiebrede herdenking was gepland. Bluyssen gaf aan dat hier geen protocollen voor zijn, maar gaf dus ook grif toe dat de KNVB de grootheid van Van der Kuijlen aanvankelijk niet goed ingeschat had.

Bokaal

Voor de bond en de coöperatie van eredivisieclubs ECV is er nog wel iets te winnen in deze kwestie, door elk seizoen de winnaar van de topscorerstitel een heuse Willy van der Kuijlen-bokaal te verstrekken. Het doet recht aan de verdiensten van ‘mister PSV’ voor de eredivisie, waarin hij als goalgetter op eenzame hoogte staat en alleen Ruud Geels nog een beetje in zijn buurt weet.

De naaste belager kwam tot 265 treffers en was vier keer de topscorer van de eredivisie. De kopsterke Geels gaf enkele jaren geleden nog aan dat Van der Kuijlen wat hem betreft de beste doelpuntenmaker ooit was, nadat hij in een tijdschrift verkeerd was geciteerd en juist het tegendeel leek te hebben gezegd.

