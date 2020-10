Ellende voor voormalig PSV'er Santiago Arias: rechtsback loopt zeer ernstige enkelblessure op

Video Schmidt looft teamgeest bij PSV: ‘Hoe Jorrit Hendrix invalt, dat is een beslissend moment’

1 oktober PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop van Rosenborg-PSV (0-2) zeer goed te spreken over de prestatie van de Eindhovenaren. ,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben en ons gekwalificeerd hebben. Er lag veel druk op deze wedstrijd en daar is de ploeg uitstekend mee omgegaan. We willen ons ontwikkelen en deze stap was daarvoor cruciaal.”