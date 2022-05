Eran Zahavi bevestigt vertrek bij PSV na dit seizoen, onder meer het Braziliaanse Botafogo wil de spits inlijven

PSV maakt het zichzelf weer eens onnodig moeilijk, maar houdt nog een heel miniem titelkans­je

Het laatste restje titelhoop is in Eindhoven nog steeds niet vervlogen, maar werd zondagmiddag door PSV wel met onnodig veel hangen en wurgen in stand gehouden. Wat maakt de ploeg van Roger Schmidt het zichzelf toch vaak ongelooflijk moeilijk, was na het duel met Willem II een gerechtvaardigde conclusie. De drie punten stonden met een 4-2 zege op het bord, maar vlekkeloos was het allemaal niet.

2 mei