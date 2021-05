Eran Zahavi ontbreekt bij PSV in het duel met Willem II wegens overval op zijn woning

Schmidt staat voor zijn grootste kracht­proef bij PSV, dat ongeacht de uitkomst met hem door wil

4 mei Na een nieuwe miskleun kan PSV zich misschien wel niks meer permitteren in de strijd om plek twee. Voor trainer Roger Schmidt is de belangrijkste week sinds zijn komst naar PSV in aantocht. Hij moet een compleet verloren seizoen zien te voorkomen en dat heeft PSV nog net in eigen hand.