Érick Gutiérrez tekent na heldenrol meteen een nieuw contract bij PSV

Mexicaan Érick Gutiérrez had dinsdagavond een heldenrol bij de wedstrijd tegen AS Monaco. Hij maakte in extremis de gelijkmaker in het duel met de Monegasken, waardoor PSV een verlenging afdwong en uiteindelijk in de play-offs van de Champions League belandde. Woensdag tekent ‘Guti’ een nieuw contract bij PSV, waardoor hij weer meerdere jaren vastligt bij de club.