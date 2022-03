Érick Gutiérrez wil eerst oogsten met PSV en dan naar het WK: ‘Of ik na dit seizoen blijf, hangt ook van de nieuwe trainer af’

In oktober moesten sommige supporters van PSV even nadenken wie hij ook alweer was. ,,Ik had in een heel jaar nog geen vijftig minuten gespeeld voor de club, dus dat is helemaal niet gek”, zegt Érick Gutiérrez (26) na meer dan twintig basisplaatsen in de afgelopen maanden. ,,Die periode is afgesloten en ik voel me totaal anders dan toen.”